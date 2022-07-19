雙北隨機攻擊案 警方聯手拘提涉案男嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市北投區清江圖書館外日前發生有女民眾遭不明男子攻擊，同日也有人在台北捷運竹圍站遭同嫌隨機吐口水攻擊，經雙北警積極追查，於今天在北市中正區將涉案江男拘提到案。

台北市警察局北投分局奇岩派出所12日下午4時許接獲吳姓女民眾報案，稱她在清江圖書館外的YouBike站點租借處，莫名遭不認識的男子徒手攻擊且受傷，隨後到醫院驗傷、治療，警方也成立專案小組追查。

北投分局偵查隊副隊長徐同朋今晚對外表示，經查被害吳女被害當下，動手男嫌遭路人制止後，隨即和他同行的哥哥（未動手）徒步逃跑，立即調閱上千支監視器追查其行蹤。

同時，另經新北市淡水分局通報，案發同日在竹圍捷運站也有民眾遭人隨機吐口水攻擊，事後經被害人指控為為同一名男嫌。

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專案小組隨後透過被案人提供的男嫌衣著和手臂刺青等特徵進行調查，並調閱監視器畫面追查，發現涉案江姓男嫌都是徒步方式出入北投、石牌地區，且以圖書館、公園及運動中心為據點，平日行跡遍布雙北地區，疑為居無定所的遊民。

期間警方針對遊民可能停留處所不分日夜搜尋，今天上午終於鎖定江嫌可能出沒於北市中正區，立即派員到場進行地毯式搜索和調閱監視器畫面查看，終於在中正區仁愛路成功將江嫌拘提到案，全案依涉違反傷害、妨害名譽案移請士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110719