世界警消運動會登場 台灣選手首日奪6金4銀1銅

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「2022年第19屆世界警察消防運動會」在荷蘭鹿特丹舉行，警政署24日表示，台灣選手首日賽事勇奪6金4銀1銅，柔術組選手吳玫玲（左起）、張嘉恩、陳立寰、施柏仰、張雅筑、吳政彥與獎牌合影。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年7月24日

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）「2022年第19屆世界警察消防運動會」在荷蘭鹿特丹舉行，警政署今天表示，台灣選手首日賽事勇奪6金4銀1銅，其中桃園市警察局張雅筑奪得柔術組女子68公斤以下量級首金。

「2022年第19屆世界警察消防運動會」22日至31日在荷蘭鹿特丹舉行，本屆為台灣連續第12次組團參加，由警政署副署長林順家率21名警察及7名消防人員出賽，角逐射擊、柔道、跆拳道、羽毛球、田徑、健力等項目，將和來自世界70多國、近萬名警消和相關執法人員競賽。

警政署今天發布新聞稿表示，台灣選手首日賽事即勇奪6金4銀1銅，戰果輝煌。柔術組由吳玫玲、張雅筑、施柏仰、陳立寰、張嘉恩、吳政彥及許顥瀚等7名代表團好手，一舉奪下3金3銀1銅，人人均奪牌。

其中，張雅筑參加女子30歲以上、68公斤以下量級柔術組別，為台灣摘下首金，意義非凡。

警政署指出，來自桃園市政府消防局的葉松江參加女子18歲以上、84公斤以下量級臥推，同樣摘下1面金牌好佳績。

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另，台北市警察局謝伯韶、保安警察第一總隊謝伊筑參加女子田徑5000公尺競走，分別在30歲以上、35歲以上組別獲得1金1銀，這次女性選手表現出色，巾幗不讓鬚眉。

世界警察消防運動會每2年舉辦1次，上一屆賽事於2019年在中國大陸四川成都市舉行，台灣代表團選手在柔道、跆拳道、射擊、巴西柔術及田徑等項目均表現優異，共計榮獲金牌25面、銀牌24面、銅牌30面。（編輯：方沛清）1110724