網路借貸竟遭軟禁 被害女子就醫趁隙報警逮2嫌

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市一名唐姓女子日前看到網路借貸訊息並和放款人員相約見面，竟遭對方帶到旅館軟禁並沒收手機、存摺，昨天犯嫌帶她去診所洗腎時趁機逃至派出所報案，警循線逮2嫌再救1男子。

台北市警察局萬華分局東園街派出所昨晚6時許接獲唐女到所報案，她稱日前在網路上和借貸放款人員聯繫碰面後，就被對方帶到西門町一處旅館軟禁，且手機、存摺都被對方沒收，由於歹徒今天帶她前往診所洗腎後暫時離開，她才趁隙逃到派出所報案、請求協助。

根據警方調查了解，此案犯罪手法為詐欺集團以俗稱「控車」方式，先於網路張貼貸款訊息後，見被害人上鉤後，再要求被害人先設定網路銀行及約定轉帳，雙方相約碰面後，再收取其手機、存摺保管，並將被害人軟禁於旅館、日租套房等特定處所，派人監控看守。

同時，被害人的金融帳戶也成為詐騙集團作為洗錢用的人頭帳戶。

警方經迅速釐清案情後，立即調派便衣警力前往現場埋伏，當晚9時許在診所樓下查獲擬將唐女帶回旅館監控的劉姓男犯嫌，再循線前往轄內西寧南路一處旅館，查獲共犯陳姓男子，以及另一名遭監控於房內的被害人張姓男子。

現場還起獲2名被害人名下及其他人所有的10餘本存摺，全案詢後將2嫌依涉妨害自由送辦，並擴大溯源偵辦幕後詐騙集團。

警方提醒，民眾借貸、求職應循正當管道，要求交付存摺、密碼、手機等均易涉及非法犯罪，除人身自由受限，更可能因此涉犯詐騙案，得不償失。（編輯：李錫璋）1110802