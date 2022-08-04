網路假拍賣得手107萬 刑事局中打逮3人法辦

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（中央社記者蘇木春台中4日電）林男等3人組成詐騙集團，在網路張貼精品低價拍賣，被害人匯款後即失聯，刑事局中打循線逮捕林男等3人，查出有71人受騙、得手新台幣107萬餘元，林男等人詢問後被依詐欺罪嫌送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）副大隊長戴長生今天接受媒體聯訪時表示，20歲林姓男子與林姓女友及友人王男等3人，利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間在家購物消費趨勢，透過網路社群軟體進行詐騙。

警方查出，林男等人以Instagram社群軟體多個帳號，刊登0元低價競標「精品包、手錶、球鞋」等商品拍賣，吸引被害人交易，並私下透過網路通訊軟體與被害人聯繫，待被害人匯款後即失去聯繫，被害人發現遭詐騙後報案，林男等人隨即更換網路帳號，繼續詐騙下一名被害人。

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刑事局偵查第六大隊偵二隊獲報後，報請台北地檢署指揮台北市警局大安分局與台中市警局第二分局組成專案小組偵辦，辦案人員上月底前往林男等3人的據點與住處搜索，查扣手機、帳戶等證物，並將3人帶回偵辦。

辦案人員清查，計有71人受騙上當，被害金額從新台幣2000多元至3萬元不等，金額總計達107萬餘元，警方全案詢問後依詐欺罪嫌，將林男等3人移送台北地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110804