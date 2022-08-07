屏東輕航機墜毀父子雙亡 檢察官涉溪現勘

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）輕航機朱姓教練昨天載著兒子體驗飛行，未料竟墜毀在屏東高樹鄉隘寮溪河床，父子雙亡，今天一早檢察官涉溪現勘，要釐清事故原因。

為釐清輕航機墜毀原因，台灣屏東地方檢察署檢察官今天上午9時會同運安會、里港分局警方到事故現場會勘。

輕航機墜毀的現場就位於屏東高樹鄉隘寮溪河床，距河堤約300公尺處，必須先步行到沙灘再涉溪水前進，水流湍急、水深及腰，現勘人員手拉手，小心翼翼渡小溪。

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朱姓父子遇難，飛行同好相當不捨表示，朱姓父親過去曾經開設遙控模型零件公司工廠，近年退休了，從年輕時就熱愛飛行，駕駛經驗也有20多年了，近期才帶著兒子一起參與，未料竟發生意外，希望盡快釐清事故原因。

警方調查，昨天61歲朱姓教練載著27歲兒子從皆豪飛行場起飛準備體驗飛行，未料竟在傍晚5時許發生墜毀事故，在高樹鄉新南村隘寮溪河床尋獲輕航機殘骸及2名人員，皆已呈現明顯死亡狀態，後續由救難人員將大體運出，警方製作家屬及相關人筆錄釐清，詳細墜毀原因正待釐清。（編輯：黃世雅）1110807