台南獨棟易燃品倉庫火警 消防急灌救無人傷亡

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台南市新營區一處鐵皮建物倉庫8日晚間發生火警，火勢一度猛烈，消防局獲報派遣人車前往灌救。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市新營區長榮路一處獨棟鐵皮建物今天晚間7時許冒出火煙，消防人員到場時發現面積約300平方公尺倉庫全面燃燒，所幸沒有人員受困，佈線出水搶救，晚間8時左右控制火勢。

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台南市政府消防局晚間7時許獲報，指稱新營區長榮路二段一處1層樓鐵皮建物有火煙竄出，派遣新營分隊等22車42人前往灌救，消防人員抵達現場後發現為一處販賣五金百貨業者的物流倉庫，經清點聯繫後確認沒有人員受困，現場為獨棟建物，無延燒之虞。

由於倉庫內存放許多易燃物品，火勢一度猛烈，火光在夜色裡格外醒目，消防局隨後加派人車支援灌救，於晚間8時左右將火勢控制，起火原因及財物損失待進一步釐清。（編輯：陳仁華）1110808