女老闆毆打凌虐員工10歲女兒致死 二審判刑8年

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（中央社記者劉世怡台北9日電）基隆劉姓女子讓員工的10歲女兒寄居住處，卻以鐵尺毆打及虐待女童，導致女童腦部受創死亡。一審判劉女8年徒刑。二審今天駁回上訴，仍判刑8年。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，被害吳姓女童在父母同意下，自民國107年8月至108年3月4日間，寄居於劉女住處，陪同劉女的女兒一起生活及就讀同一國小。

但是劉女因不滿吳姓女童經常用餐時間過長、不寫功課等問題，竟接續對年僅10歲的吳姓女童，以鐵尺毆打、徒手揮巴掌並要女童跪地吃飯及傷害女童頭部。

判決指出，108年3月4日凌晨，女童因創傷性硬腦膜下出血合併意識不清，雖然經緊急開顱手術移除血塊，仍於20天後，因腦部出血與腦組織水腫中線偏移後，壓迫造成腦疝而死亡。

員工女兒與自己女兒一起同住，劉女不滿10歲的吳姓女童經常用餐時間過長、不寫功課等問題，竟以鐵尺毆打、徒手揮巴掌並要女童跪地吃飯等，長期施暴凌虐致死，台灣高等法院駁回劉的上訴，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判刑8年。

一審基隆地方法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑8年，經上訴，二審由高院審理，今天宣判，駁回上訴，維持原審刑度，還可上訴。

二審指出，劉女的行為造成女童生命逝去的嚴重後果，劉女所施暴力已達凌虐程度，且未與死者家屬達成和解或賠償，犯後態度難認良好。（編輯：張銘坤）1110809