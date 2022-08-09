徐國勇：110年調解成立81.3%創新高 減輕司法負擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北9日電）內政部長徐國勇今天說，110年調解成立者10萬1504件、成立比率81.3%，創歷年新高；調解制度的建立，不僅減輕司法資源負擔、提升司法品質，更對促進社會祥和具深遠影響。

內政部透過新聞稿表示，上午與法務部共同舉辦「110年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，共有144位調解績優人員獲表揚。徐國勇及法務部長蔡清祥出席表揚調解人員，並表示肯定與感謝。

徐國勇說，去年因配合防疫政策，調解業務結案件數12萬4881件，雖較109年15萬106件減少16.8%，但調解成立者10萬1504件，成立比率81.3%，創歷年新高；調解制度的建立，不僅減輕司法資源負擔、提升司法品質，更對促進社會祥和具深遠影響。

內政部表示，這次資深調解委員服務年資30年以上，榮獲總統感謝狀的有16人、行政院長獎有50人、法務部長獎有30人、內政部長獎有48人，總共144人獲獎。

內政部指出，其中總統感謝狀獲獎人連江縣莒光鄉調解委員會主席林增官，曾調解海上撞船事件，因連江縣無海事驗定事件單位，當下難以分辨肇責，一方為當地仕紳，一方為外地討海人，各執意見難解，林增官耐心解釋軟化爭議，最後達成共識調解成立。

內政部表示，行政院長獎獲獎人是基隆市暖暖區調解委員會委員黃陳月桂，曾調解一位民眾騎機車擦撞孕婦的交通事故，因騎士須扶養2名小孩，憂心醫藥費負擔甚重，黃陳月桂建議先尋求對方及家屬諒解，並時常到醫院關心，騎士照做後因此舉感動孕婦及家屬，調解時願意較低的醫藥費用和解，讓騎士喜極而泣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部指出，據統計去年調解件數類別，民事事件結案有4萬2128件，占總結案數33.73%，其中債權、債務事件最多，竊盜及侵占、詐欺案件居次。刑事事件結案8萬2753件，占總結案數66.27%，其中以傷害案件7萬4449件，占89.97%最多，竊盜及侵占詐欺案件居次，而傷害事件又以車禍事件居多。

內政部說，調解委員處理調解案件數甚多，委員秉持公道、熱心與耐心的精神，努力幫助兩造當事人化解紛爭，從中同理排解，減少雙方民眾面對冗長訴訟程序，相互攻訐又耗時傷神，也減輕司法負擔。（編輯：張均懋）1110809