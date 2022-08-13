員警勾結收賄疑擴大涉案 新北警：非新增對象

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）檢方偵辦員警疑似「假開單真領牌收賄」案，媒體報導指另有三重警員被調查；新北警方今天表示，並非新增涉案對象，去年就已提供相關資料給政風。檢方說，檢察官依法偵辦中。

新北地檢署偵辦新北、桃園、新竹地區的員警疑受賄，勾結代辦業者鑽交通法規漏洞，配合開出不實吊銷牌照罰單，讓違規車輛繳清罰款，至監理單位重新驗車請領新的牌照後，重新上路。

檢察官今年6月22日訊後，以涉嫌收賄、圖利、偽造文書等罪嫌，聲押14名被告。新北地院審理後，裁定收押禁見11人，包括4名員警、6名代辦業者和1名檢驗員；另有3名員警以新台幣5萬至10萬元交保，並限制住居。

媒體今天報導，另有員警涉案，新北市檢方鎖定三重警局的某單位員警，疑以相同手法開出不實告發單，目前正在調查。

新北市警方今天表示，並非新增涉案對象；早於去年接獲檢舉調查發現，有遭吊扣車輛再開上路而被警方開單吊銷牌照，因案件大幅增加而可疑；經內部各警分局全面清查發覺有異，去年10月就都將相關資料、事證報請新北檢指揮偵辦。

檢方中午表示，相關案件正由檢察官依法偵辦中，偵辦情形尚不方便對外說明。（編輯：李錫璋）1110813