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首頁 / 社會

男開公司涉維護賭博網站後端平台 警逮9人送辦

2022/8/18 15:05
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（中央社記者劉建邦台北18日電）廖姓男子開設資訊科技網路服務公司涉嫌維護、管理賭博網站後端平台，刑事局破獲賭博網站，查出廖男涉案，循線在台北市等處逮捕廖男等9人，警詢後依賭博罪送辦。

刑事局今天召開記者會，偵查第一大隊副大隊長楊適瑜說，去年11月破獲盧姓男子經營非法賭博網站，查出此網站專提供給中國人投注，向上追緝發現，賭博網站後端平台是由廖姓男子經營公司協助維護，組專案小組偵辦。

警方查出，37歲廖姓男子在台北市大安區、台中市北區開設資訊科技網路服務公司，協助維護、管理企業網站後端平台，防範網站遭駭客攻擊，且類似資訊服務公司在台少見，並透過求職平台招募系統工程師。

警方說，廖姓男子雖經營合法資訊科技網路服務公司，卻涉嫌維護、管理盧男經營非法賭博網站，掌握線索多月，日前赴廖男開設在台北、台中的公司搜索，逮捕廖男等9人，搜出電腦主機、防火牆安全閘道器等物。

廖姓男子遭逮否認涉案，刑事局警詢後依違反賭博罪嫌把廖男等9人移送台北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110818

楊適瑜
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