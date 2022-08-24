強盜越南女子砍頸致死 外送員二審仍判無期徒刑

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（中央社記者蕭博文台北24日電）潘姓男子以外送為業，疑因缺錢花用，涉嫌假意邀約認識的越南女子性交易，卻持刀砍死女子強盜財物。一審北院依強盜殺人罪判潘男無期徒刑，高院今天駁回上訴，維持原判。

一審台北地方法院判決書指出，潘姓男子從事餐飲外送，每月收入約新台幣3萬元，因照顧母親與兩個小孩而入不敷出，須靠借貸才能支應生活開銷，因而需錢孔急。

潘姓男子曾透過網路與越南籍黎姓女子相約性交易，得知黎女非法居留且經營「一樓一鳳」，屋內應有現金或值錢財物且不敢報警，因而萌生強盜犯意。

民國110年5月間，潘男向黎女提出性交易邀約遭黎女以身體不適為由不斷婉拒，潘男仍不斷要求見面，表示可以只付費見面聊天，黎女因而勉強同意。

110年5月11日晚間，潘男先購買水果刀預藏在隨身包，隨後前往黎女住處，趁黎女在浴室整理而背對門口之際，持水果刀朝黎女頸部等處揮砍，造成黎女受有至少30處銳器傷，終因頸部動脈血管、氣管、神經斷離及氣血胸死亡。

潘男犯後搜刮現金新台幣3500元及手機後逃離現場，黎女陳屍浴室，直到翌日上午才遭男友發現。

潘男辯稱因為被黎女無故打巴掌，一時氣憤才拿走現金、手機，並持水果刀與黎女理論，進而揮刀砍到黎女頸部，僅承認竊盜、殺人，否認預謀強盜而殺人。

一審認為，潘男尚有聯絡其他應召女子的管道，聽聞黎女婉拒後，應可聯絡其他女子，卻執意要與黎女見面，更何況潘男三餐不繼，豈會甘願花費2000元也要與黎女見面聊天，綜合其他事證，認定潘男只是認為黎女不敢報警，而圖謀強盜犯行。

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一審審酌，潘男犯罪手段凶殘、惡性重大，視他人生命如草芥，令人髮指，但惡性程度尚未達罪無可逭，依強盜殺人罪判處無期徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為潘男鎖定相對弱勢的非法居留從事特種行業外籍女子強取財物，持刀行凶造成憾事，未賠償或取得被害人家屬諒解，量刑基礎沒有改變，因此駁回上訴，維持無期徒刑判決。仍可上訴。（編輯：李錫璋）1110824