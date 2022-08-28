桃園夜店凌晨爆衝突 警對空鳴6槍驅離滋事民眾

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桃園市中壢警分局中壢派出所表示，28日凌晨某夜店兩派人馬因故互看不順眼計劃聚眾鬥毆，警方獲報派員前往，滋事民眾還推擠員警，警方以警棍制止無效後，對空鳴6槍示警並喝令離開，有效壓制暴力也未波及無辜。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月28日

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園中壢區某夜店今天凌晨發生聚眾滋事糾紛，滋事民眾還推擠到場處理員警，警方以警棍制止無效後，對空鳴6槍示警，滋事民眾才離去。事後將傳喚滋事者到案說明並函送法辦。

桃園市政府警局中壢分局表示，凌晨4時20分許，中壢區某夜店兩派人馬因故互看不順眼計劃聚眾鬥毆，警方獲報派員前往，到場時發現夜店電梯外有多人聚集，立即喝令現場人士離開。

警方在現場發現24歲陳姓女子臉部有擦挫傷，通報119協助就醫，但陳女酒後情緒激動，不僅對救護人員大聲咆嘯也不肯上救護車，由於圍觀及滋事民眾聚集，為避免發生其它事端，警方立即呼叫快打部隊到場。

中壢警分局中壢派出所所長蘇宸鋒接受媒體聯訪時表示，當時因聚集的民眾越來越多，並有貼近員警推擠情形，為防止騷亂擴大，警方先以警棍制止，但在場人士不聽從，因而對空鳴槍6槍制止並喝令離開，有效壓制暴力也未波及無辜。

蘇宸鋒指出，事後將傳喚滋事的陳女等人到案說明，並依違反社會秩序維護法函送法辦。（編輯：戴光育）1110828