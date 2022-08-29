涉收賄包庇賭場 前萬華員警判刑5年4月定讞

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（中央社記者林長順台北29日電）前台北市萬華警分局偵查佐陳昀寧涉嫌收受業者賄款，包庇賭場。台北地方法院依貪污等罪判刑7年，台灣高等法院二審改判判8年6月，更二審改判5年4月。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，陳男原本任職台北市警察局萬華分局偵查佐，負責轄內查緝賭博、色情、毒品或幫派等犯罪偵查工作。天九牌賭場宋姓、游姓業者，為規避賭場遭警方取締，透過中間人找上陳男，約定賭場每開賭1日即交付新台幣1萬元賄賂。

民國102年9月2日晚間8時許，陳男在一家咖啡廳內，收受宋男、游男透過中間人交付的2萬元賄款，並因此應允不予偵查宋、游的天九牌賭場。經廉政署查獲移送台北地檢署偵辦，檢察官依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴陳男等人。

陳男在審理期間否認犯罪，辯稱雖然認識宋、游，但不知道他們經營賭場，也沒有收受賄款。台北地方法院審理後，認定陳男收賄事證明確，判刑7年，高院二審改判8年6月徒刑。

高院更一審認為，陳男收賄金額不高，量刑過重，改判5年4月徒刑，褫奪公權3年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110829