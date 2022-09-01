移交瑞士受刑人返國服刑 法務部：創台瑞首例

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（中央社記者蕭博文台北1日電）法務部今天表示，日前將一名在台灣服刑的瑞士籍受刑人移交瑞士警方接返回國服刑，是台灣與瑞士簽署移交受刑人協定後，首名完成移交返回瑞士服刑的受刑人。

法務部新聞稿指出，本件瑞士籍受刑人因在台灣涉及運輸第一級毒品，經法院判處有期徒刑18年確定，於民國104年間入監服刑，服刑期間透過瑞士商務辦事處向法務部表示希冀返國服刑。

新聞稿指出，經台灣、瑞士雙方共同協商並在完成簽署移交受刑人協定後，由法務部召集「跨國移交受刑人審議小組」會議積極審議，決議同意進行移交。

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法務部表示，在國際及兩岸法律司聯繫下，透過瑞士商務辦事處及其權責機關，充分與桃園地方檢察署、矯正署台北監獄、調查局國際事務處及桃園市調查處機場調查站通力合作，於8月30日圓滿達成受刑人移交返回母國的任務。

新聞稿指出，法務部長蔡清祥非常重視拓展各面向的國際司法合作，迄今台灣已移交7名德籍受刑人、2名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人、1名波蘭籍受刑人及1名瑞士籍受刑人返國繼續服刑，深獲國際肯定。（編輯：李亨山）1110901