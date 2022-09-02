彰化市路樹被強風吹倒 雙向交通中斷通勤族抱怨

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（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化市區通往省道台74甲線的寶山路有路樹疑被強風吹倒，占據雙向車道，駕車通勤的民眾一早被擋，氣得大罵為何平時沒修剪；彰化市公所7時30分到場清理，上午移除完畢。

颱風軒嵐諾靠近台灣，彰化市區昨天不時出現強風，彰化縣警察局彰化分局八卦山派出所昨天晚間10時30分獲報，彰化市寶山路彰師大校區往東約300公尺處，一棵巨大路樹疑被強風吹倒，占據雙向車道影響交通，八卦山派出所員警立即趕往查處，現場無人員受傷。

彰化縣政府今天表示，此處路樹雖屬彰化市公所權責，也派員到場了解；彰化分局回應中央社記者詢問表示，昨晚現場路燈照明清楚，員警先以交通錐拉起封鎖線，通知養護單位清除，彰化市公所清潔隊今天上午7時30分到場處理，員警協助單向交通管制，上午9時2分將傾倒路樹全部清除完畢，車輛恢復雙向通行。

另外，彰化縣消防局昨天下午獲報，彰化市孔子廟前疑似風大導致路樹倒塌，壓倒3輛機車，1名騎士遭壓傷，消防局出動1輛消防車、1輛救護車前往搶救，檢傷發現騎士肢體擦挫傷，送到彰化基督教醫院治療。

疑因強風吹襲，二林鎮二溪路也有一棵路樹昨天倒下，路人恰好走過，見狀拔腿就跑，險遭樹壓到。當地民眾今天表示，此處種植許多大榕樹，希望鎮公所或相關權責單位在颱風來臨前重視問題修剪樹木，以免颱風來襲危害往來人、車安全。（編輯：郭諭儒）1110902