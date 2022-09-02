父殺幼子後輕生未遂 二審認悔悟改判13年

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市葉姓男子去年9月帶著4歲大的兒子輕生，隔天葉男清醒、兒子卻死了，一審被依殺人罪判14年，二審認為他有悔悟改判13年，可上訴。

起訴書指出，40歲葉男與太太分居後，獨自帶著4歲大兒子租屋，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間收入不穩，且無儲蓄習慣，萌生厭世。去年9月，他下藥迷昏兒子後，一起尋短。

葉男在隔天上午清醒後，發現兒子已死亡，他伴屍2天，後來購買農藥飲用，晚間感到不適，打119求救。葉男送醫後救回一命，台中地檢署檢察官依殺人及違反兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌將葉男起訴。

一審認為，葉男身為父親，本應愛護幼子，面臨經濟壓力不思向親友求助，直接殺害男童，他因服用農藥，需要就醫才自首，不符合減刑要件，依殺人罪判處14年。

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台中高分院指出，葉男偕子燒炭企圖自殺，後來發現自己獨活，仍打算結束性命，2天未進食並買農藥喝，但見兒子死後身形不忍，告訴太太兒子已死，並撥打119報案，希望兒子有安身之處，可以認為他內心有悔悟，因此改判13年，可上訴。（編輯：謝雅竹）1110902

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