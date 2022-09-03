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北市東區酒店爆衝突 男子遭刺傷送醫不治警逮1嫌

2022/9/3 11:26（9/3 11:30 更新）
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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市警消今晨獲報，忠孝東路4段附近有救護案，一名男子路倒身上有刀傷，送醫後不治。警方查出，死者羅姓男子在大樓內某酒店與人爆衝突後遭刺傷，已逮捕黃姓凶嫌到案。

台北市警察局大安分局表示，今天清晨5時36分獲報，一名男性路倒在忠孝東路4段附近大樓前，警員到場發現，傷者25歲羅姓男子嘴唇發紫、氣息微弱，消防救護員隨即把羅男送醫救治，雖經醫院搶救，上午7時許仍被宣告不治。

警方初步調查，死者羅男昨天深夜前往大樓內某酒店消費，因酒後細故與人在包廂內發生衝突，對方持刀刺傷左肩，羅男事後步行離開酒店，因身體不適，倒臥大樓1樓門口，經路人發現報警。

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警方組專案小組查緝，擴大調閱監視器畫面，在案發後4小時，循線逮捕25歲黃姓男子到案，警詢後不排除依殺人等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續追查有無共犯或業者有無涉嫌教唆等狀況。

北市大安警分局呼籲，民眾遇衝突，應保持理性溝通，不要以違法方式解決，且針對轄區飲酒處所及容易滋事治安顧慮場所，會增加勤務密度，防制發生暴力事件，以維護社會安全秩序。（編輯：戴光育）1110903

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