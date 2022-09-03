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恩恩爸：盼新北國賠會議釐清衛生所值勤狀況

2022/9/3 14:51
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（中央社記者黃旭昇新北3日電）男童「恩恩」爸爸今天表示，尚未收到消防局與衛生局國賠審議結果理由書，接獲文件後會與律師研議後續處理與觀點。他盼望5日市府國賠會議，釐清送醫當天中和衛生所值勤狀況。

「恩恩」送醫國賠案分別向新北市府、市府消防局、市府衛生局3個機關各請求新台幣1元國賠；消防局國賠小組2日開會審議認為，法令面與執行面都不符國賠要件，不同意賠償。

市府衛生局也於2日開完國賠審議會議，但未公布內容。新北市政府國賠事件處理委員會則將於5日開會審議。

「恩恩」爸爸今天下午接受中央社記者電訪表示，尚未接獲消防局、衛生局回覆的審議結果理由書，會等接獲後再與義務律師討論，針對回覆理由提出觀點，同時採取後續的處理方式。

恩恩爸爸說，他並未被通知參加5日的市政府國賠審議委員會提出說明，這段期間也沒有接獲3個機關說明審理進度。會提國賠是希望透過行政調查，將送醫過程攤出來給各委員審視，並發現問題所在。

恩恩爸爸說，恩恩送醫當天，中和衛生所人員的值班表是關鍵，也是為何消防局接獲報案時，找不到人聯繫的因素之一，希望5日市府國賠會議中，各委員可以看到衛生局所提出的中和衛生所值勤班表。

恩恩爸爸說，人命關天，為何接獲家屬報案後，消防單位無法直接出車，各單位有不同說法，但都沒有合理的解釋，他盼望透過市府國賠委員的審議流程，找出真相釐清事實。（編輯：張銘坤）1110903

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