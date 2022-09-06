嘉義布袋漁電共生弊案 議員羅士洋30萬交保

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義地檢署日前指揮偵辦布袋鎮漁電共生案開發弊案，涉案的嘉義縣議員羅士洋今天到嘉義地檢署說明，檢方複訊後，欲以30萬元交保，羅男為證明清白拒保，經律師勸說才同意。

羅士洋上午到嘉義地檢署報到，由檢察官進行人別訊問後，再由調查局桃園市調處調查官帶走訊問，不過，羅士洋接受媒體聯訪時僅表示，從政以來，都是以熱忱的心服務選民，緊接著就被調查官以偵查不公開為由制止並帶走。

羅士洋下午被移送至嘉義地檢署複訊，檢方複訊後，依新台幣30萬元交保。

羅士洋委任的律師嚴庚辰告訴中央社記者，檢方複訊後，準備依30萬元交保時，羅士洋相當不服，為了證明清白，當庭告訴檢察官寧可被羈押也不要辦理交保，經一再勸說，羅士洋才同意交保。

嚴庚辰表示，羅士洋2日當天晚間就要向檢調報到，當時調查官表示可以改天報到，後來隔天週六要報到，調查官又說假日不方便，後來原訂昨天要到案，最後卻改至今天到案，雙方都有留存電話號碼存證，羅士洋根本沒有逃亡的意圖。

羅士洋交保後接受媒體聯訪表示，鄉親的請託，都很認真完成，因為自己是從事建築事業出身，對申請建築或使用執照流程比較清楚，平時會幫助一些公司行號申請，因此，就有很多人會來請託，重要的是，只有服務而已，絕對沒有收紅包。

羅士洋指出，當民意代表很委屈，如果10天前遭遇到如同今日的冤屈，就不會登記參選縣議員。

嘉義地檢署指出，去年11月間，嘉義縣布袋鎮地區農地的太陽能漁電共生開發案，承包的土方業者非法回填營建廢棄物。去年12月31日開工當日，經嘉義縣環保局人員進場稽查，發現違法回填不合格營建剩餘土石方等情形，遭到勒令停工，但業者仍在今年2月間，再次非法回填土方。

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嘉義地檢署指揮調查官循線擴大追查，發現布袋鎮長陳鳳梅、布袋鎮公所建設課長方姓男子、羅士洋及光電公司負責人等人涉及不法。檢調2日執行搜索，查扣文件、手機等證物，並傳喚15人到案，全案朝貪污治罪條例罪嫌方向偵辦。

檢方認為，王姓土方業者犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，3日向嘉義地院聲請羈押禁見獲准；諭令陳鳳梅新台幣10萬元交保，方姓課長和謝姓業者各5萬元交保。（編輯：謝雅竹）1110906