請益教會長老 蔣萬安：宗教是不分顏色

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（中央社記者劉世怡台北8日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天向台灣基督長老教會雙連教會長老江彥霆請益，討論社會公益、關懷弱勢及社會安全網。蔣萬安表示，宗教其實是不分顏色的，是安定社會的力量。

蔣萬安指出，他與江彥霆有淵源，江彥霆曾任國策顧問，他特別請益關於未來宗教教會活動，怎樣可以為台北巿民撫慰人心，且在巿政推動上結合宗教力量，共同為巿民服務，妻子也是教會的一員，之前在公益活動等機會有見到面，但都沒有好好當面請益。

江彥霆提及，他是台灣老人急重症基金會董事，他也對蔣萬安好奇，因為有好幾次跟選舉無關活動，有見到蔣萬安參與，那時還不認識，就覺得這個年輕人不錯，擔任立法委員有在關心這一塊，這也是今天會面的起緣。

媒體詢問，長老教會通常偏綠，拜會是否會製造壓力。對此，蔣萬安表示，宗教其實是不分顏色的，宗教就是撫慰人心，安定社會的力量，同時也勸人為善，這樣的精神，他都非常認同，今天向長老請益，就社會公益、關懷弱勢等議題交流，還有希望透過公私協力及宗教力量，把社會安全網做好。

蔣萬安說，在請益過程中更了解江彥霆的過去，江彥霆是在瑞芳出生後，隻身到台北打拚，其實也是希望每個年輕朋友在這座城巿可以靠自己努力，實現夢想，實現無限可能。

江彥霆當場指出，「我就是最大樣板」，肯定蔣萬安時常關懷老人及弱勢，期待蔣萬安的領導能使首都未來更好。

此外，內政部臉書（Facebook）粉絲專頁日前提到，教導大家面對詐騙最佳回答是「笑死！」，並附圖片，其中提到「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，引發爭議。

媒體問到，民進黨批藝人楊丞琳的海鮮奢侈說，台灣議題研究中心發現，好像內政部有故意在轉移陳時中免治馬桶事件焦點，也確實轉移成功了。

蔣萬安回答，內政部完全有失身為主管機關的角色，詐騙是非常嚴肅的刑事案件，不應該做這樣的操作，用國家資源針對一個公眾人物做這樣的霸凌，現在又傳出牽扯到選舉的操作，他覺得更不妥當。

被問及民進黨立法院黨團總召柯建銘爆料無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾想要找民進黨新竹市長參選人沈慧虹當台北市副市長、遭黃珊珊否認一事。

蔣萬安指出，誠信是民眾對於政治人物最基本的要求，其實是不是有找沈慧虹當副市長，說明清楚就好；選舉也只是一時的，過去說過的話、做過的事情，不需要否認或者切割。

有關昨天到巿場拜票有阿嬤跌倒送醫部分，蔣萬安表示，第一時間尊重專業，先讓醫護人員協助，陪伴阿嬤等救護車來，護送上車，他在行程結束約當天上午11時去醫院探視阿嬤，現在仍關心她的身體康復狀況，目前她的情況還好，也算穩定。

他指出，今天上午他的團隊有去探視，他下午會排出時間到醫院去關心，昨天他的團隊有召開檢討會議，未來對於相關行程、人力安排及動線規劃會加強，也會更謹慎小心。

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被問到昨天行程有去酒吧拜訪，蔣萬安說，昨天是去了解東區商圈未來的發展，東區商圈也是自己年輕唸書時常去的地方，看到它當時的繁華，到後來有一些沒落。昨天有跟許多店主交流，店主也提出具體建議，未來必須一一將建議落實。

他指出，不只要帶動東區商圈，更要串連台北市各個商圈，以及周邊的餐飲、住宿、交通等，活絡整體台北產業發展。（編輯：戴光育）1110908