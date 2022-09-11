更多編輯台推薦新聞：
書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜
文化

書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重
國際

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

7旬婦嘉縣梅山青年嶺步道滑倒骨折 消防抬救送醫

2022/9/11 22:50（9/11 23:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南一名7旬婦人登嘉義縣梅山鄉青年嶺步道，11日中午不慎滑倒骨折，消防局獲報出動15名人員上山救援，將人從陡峭的步道抬出送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月11日
台南一名7旬婦人登嘉義縣梅山鄉青年嶺步道，11日中午不慎滑倒骨折，消防局獲報出動15名人員上山救援，將人從陡峭的步道抬出送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）中秋連假最後一天，台南一名7旬婦人登嘉義縣梅山鄉青年嶺步道，中午12時許不慎滑倒骨折，消防局獲報出動15名壯丁，費了一番氣力，才將人從陡峭的步道抬出送醫。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，中午12時39分接獲通報，一名婦人在青年嶺步道摔倒，右腿疑似骨折，無法行走，立即派出三和、梅山、竹崎分隊警義消15名人員上山救援。

消防局梅山分隊長柯良熹告訴中央社記者，到場接觸到受傷的71歲婦人時，她意識清楚，說自己滑倒右大腿非常疼痛，救援人員將婦人受傷固定部位，讓她躺在長背板上，輪流接力抬著她，經數十分鐘才將她從陡峭的步道抬到步道入口，由婦人女兒陪同，坐上救護車送往大林慈濟醫院醫治。

柯良熹說，婦人是住在台南市安平區，與親朋好一行38人，利用中秋節連假最後一天到梅山鄉青年嶺步道登山，在下山途中不慎滑倒弄傷腳，慶幸只受輕傷。

消防局呼籲民眾，到步道健行務必注意路面況，雨後盡量不要進入山區行動或旅遊，行走步道要結伴同行，避免落單，維護自身安全。（編輯：李錫璋）1110911

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族