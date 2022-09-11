7旬婦嘉縣梅山青年嶺步道滑倒骨折 消防抬救送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南一名7旬婦人登嘉義縣梅山鄉青年嶺步道，11日中午不慎滑倒骨折，消防局獲報出動15名人員上山救援，將人從陡峭的步道抬出送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）中秋連假最後一天，台南一名7旬婦人登嘉義縣梅山鄉青年嶺步道，中午12時許不慎滑倒骨折，消防局獲報出動15名壯丁，費了一番氣力，才將人從陡峭的步道抬出送醫。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，中午12時39分接獲通報，一名婦人在青年嶺步道摔倒，右腿疑似骨折，無法行走，立即派出三和、梅山、竹崎分隊警義消15名人員上山救援。

消防局梅山分隊長柯良熹告訴中央社記者，到場接觸到受傷的71歲婦人時，她意識清楚，說自己滑倒右大腿非常疼痛，救援人員將婦人受傷固定部位，讓她躺在長背板上，輪流接力抬著她，經數十分鐘才將她從陡峭的步道抬到步道入口，由婦人女兒陪同，坐上救護車送往大林慈濟醫院醫治。

柯良熹說，婦人是住在台南市安平區，與親朋好一行38人，利用中秋節連假最後一天到梅山鄉青年嶺步道登山，在下山途中不慎滑倒弄傷腳，慶幸只受輕傷。

消防局呼籲民眾，到步道健行務必注意路面況，雨後盡量不要進入山區行動或旅遊，行走步道要結伴同行，避免落單，維護自身安全。（編輯：李錫璋）1110911