清明節燒紙錢跌入焚坑燒傷 男子獲國賠197萬

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（中央社記者林長順台北12日電）蔡姓男子於101年清明節到彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜、燃燒紙錢時，不慎跌入焚燒坑內，導致全身近6成燒傷，蔡男提告求償。最高法院今天判決永靖鄉公所應賠償197萬元確定。

判決指出，蔡男於民國101年4月2日下午前往彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜，因鄉公所在原有金爐旁設置供焚燒紙錢的焚燒坑，未派專人在旁注意及設置警示標誌，也未在四周以圍籬完全隔絕，導致他丟擲紙錢時，因泥沙滑動而滑入焚坑中。

蔡男主張，他跌落焚坑後，造成全身體表面積50至59%燒傷，包括20至29%的三度燒傷，左右手掌疤痕攣縮等傷害，治療後皮膚排汗功能喪失51%以上，喪失勞動能力92.28%，因此向永靖鄉公司提出國家賠償訴訟。

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永靖鄉公所表示，焚坑以排水溝為天然屏障，北面及東面做為焚燒金紙使用平台，並架設高達100公分L型鐵網的安全防護措施，蔡男當天繞到焚坑後側，強行攀爬南面土堆上焚燒金紙，以致下滑發生事故，與鄉公所設置或管理焚坑應無因果關係。

台中高分院更二審認為，永靖鄉公所對焚坑的設置及管理，固然有所欠缺，但蔡男是通常智識經驗的成年人，明知在焚坑東、北兩側設有鐵網圍籬處丟擲紙錢較為安全，卻站在焚坑南側的土堆上丟擲紙錢造成意外，應負擔70%的過失責任，判決永靖鄉公所應賠償197萬元。最高法院今天駁回上訴確定。（編輯：李亨山）1110912