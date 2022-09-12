北市預拌車翻覆 水泥流溢馬路駕駛酒測未超標

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市中山區今天發生一輛水泥預拌車左轉路口時不慎翻覆事故，幸無人傷亡，但車頭嚴重受損，車上水泥流溢馬路，40歲張姓男駕駛酒測值雖未超標，被依公共危險罪函送。

台北市警察局中山分局今天上午10時25分許獲報，指轄內林森北路、南京東路1段路口有輛水泥預拌車翻覆，車子同時還碰撞一旁建物柱子而肇事。

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經派員到場處理發現，駕駛張男案發時正沿南京東路往西行駛，要左轉往林森北路時，初判因轉向角度及速度未調整適當，導致車輛翻覆，車頭嚴重受損，水泥也流溢到路面上。立即封鎖現場一線車道交管，並通知吊車到場協助處理翻覆車輛移置。

全案無人傷亡，警方現場對張姓男駕駛進行酒測，結果酒精值為0.05毫克，他供稱昨天參加中秋節烤肉時有飲酒所致，雖未超過法定酒測值0.25毫克規定，但全案詢後仍依違反公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110912