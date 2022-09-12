拒酒測不理罰鍰士林分署查封土地 男子繳清9萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北12日電）北巿1名拒酒測男子不繳清罰鍰新台幣9萬元，行政執行署士林分署查知他欲過戶土地持分，函請地政機關查封。男子日前繳清罰鍰，避免土地持分無法過戶而違約，甚至遭法拍命運。

士林分署今天發布新聞稿指出，60多歲的許姓男子於民國105年8月間騎機車行經士林區社中街時，因拒絕接受酒精濃度測試，遭裁處新台幣9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照及應參加道路交通安全講習。

新聞稿表示，許男因逾期未繳納罰鍰，台北交裁所於107年4月間移送士林分署執行未果後，再於111年4月間移送士林分署執行，執行人員查扣許男薪資債權，但因他已離職而無果。

執行人員於今年8月19日接獲台北市政府稅捐稽徵處通報，許男有申請土地持分移轉，準備辦理過戶。執行人員調閱確認許男的土地持分是7月14日登記所有，在1個多月後他以買賣方式欲將土地持分移轉。

執行人員緊急以電子公文函請地政機關就此土地持分辦理查封登記，攔阻許男私下進行脫產行為。

許男自知已無法再逃避繳納義務，在9月2日親赴士林分署繳清9萬元罰鍰，避免土地持分無法過戶而違約，甚至遭到法拍的命運。罰鍰繳清後，士林分署也即刻函請地政機關塗銷此土地持分的查封登記，全案圓滿落幕。（編輯：戴光育）1110912