屏東沿山公路2車擦撞 4名傷者意識清楚送醫

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屏東縣沿山公路12日下午發生砂石車與自小客車擦撞事故，砂石車當場失控衝出路邊並撞進樹叢中，所幸邱姓駕駛自行脫困，已送醫救治。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月12日

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東沿山公路今天下午3時許，發生砂石車與自小客車擦撞事故，消防局獲報到場發現有4名傷者已自行脫困，均肢體外傷，意識清楚送醫救治。

車禍現場凌亂不堪，砂石車當場失控衝出路邊撞進樹叢中，黑色自小客車則是撞上路邊護欄，車頭嚴重毀損，可見撞擊力道之大。

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屏東縣警察局潮州分局餉潭派出所副所長鍾承晏接受媒體訪問指出，下午3時21分接獲報案，車禍現場為駕駛砂石車的邱姓男子（67歲），沿185線（沿山公路）直行，行經龍潭路口時，與一旁由鍾姓男子（24歲）駕駛、搭載2名男性乘客的自小客車發生擦撞。

警方表示，雙方駕駛及乘客僅受輕微擦傷，分別送醫救治，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因仍持續調查釐清中。（編輯：謝雅竹）1110912