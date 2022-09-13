客運司機國道昏迷 輔大醫學生急救：做應做的事

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（中央社記者高華謙新北13日電）統聯客運司機日前開在國道1號陷入昏迷，輔大醫學系學生林佑叡立刻施作CPR；他說，救人是醫學生使命，只是做應該做的事，他很感恩司機在危急時刻仍開車到路肩，救了大家。

56歲江姓司機11日晚間駕駛客運行經國1后里段，突然往路肩停車，並廣播大喊說：「我現在很不舒服，要叫救護車！」隨即趴在方向盤，接著沒了呼吸心跳，陷入昏迷。

天主教輔仁大學今天發布新聞稿表示，當時1名乘客 狀立即機警上前查看，並為司機施作CPR，原來他是輔大醫學系5年級學生林佑叡，巧合的是，當時與林佑叡聯手搶救的其中1名乘客也是輔大人。

林佑叡說，當天要從台中豐原北上，但火車太滿便改搭客運，成功補票上車。不料半途司機突然開到路肩且不斷嘔吐，後來還因失去力氣、頭趴在方向盤上造成喇叭巨響，受過醫學訓練的他第一時間即上前查看，許多乘客也衝來幫忙並急打119求救。

林佑叡表示，當時要抬司機到車外平躺進行CPR，但一開始乘客都不知道怎麼開車門，幸好後來總算打開，大家一起努力抬司機到外面，林佑叡立即施行CPR，後來其他人也接手幫忙，一直做到救護人員趕抵。

林佑叡說，救人是醫生使命，這是醫學生的他應該做的事，與其說是乘客幫忙救司機，不如說是司機在危急時刻仍想救大家，如果不是司機安妥地停車在路肩，31名乘客命運恐怕無法想像，所以他很感謝，希望司機早日康復。

這名司機腦部無出血，但血栓指數高，目前仍昏迷、插管救治中。（編輯：陳清芳）1110913