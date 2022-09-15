媳婦涉虐死97歲公公 更一審判刑5年

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（中央社記者劉世怡台北15日電）戚姓女子涉以沖冷水等方式虐待97歲公公致死，一審無罪，二審改判15年，遭最高法院撤銷發回。高院更一審今天認定不構成殺人罪，依傷害致死罪判戚女5年徒刑。可上訴。

全案緣於，士林地檢署起訴戚女不滿公公把丈夫當搖錢樹，民國107年12月間，連2天將公公拖進浴室，以沖冷水、噴殺蟲劑、擺放冷凍魚肉與雞肉等方式虐待。

戚女與公公激烈拉扯、推擠，導致公公跌倒撞到地磚、馬桶；戚女甚至腳踏公公胸口，導致年邁、體弱的公公死亡。

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一審士林地方法院認定戚女行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，判無罪，監護5年；案經上訴，二審台灣高等法院認為有殺人不確定故意，依殺人罪改判15年；最高法院撤銷二審判決並發回，由台灣高等法院更一審審理。

高院更一審期間，戚女在丈夫及母親等人陪同下出庭，她說，對於事發經過，大部分都忘記了，對於犯下傷害致死罪，她坦承；對於二審認定為殺人罪，她不認罪。（編輯：方沛清）1110915