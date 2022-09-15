嘉縣失控男闖鐵軌咆哮奔跑 警驚險追逐壓制送醫

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（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）台鐵嘉義大林站今天突然有一名男子情緒失控闖入鐵軌，並大聲咆哮，警消到場追逐數百公尺才制伏男子，隨即強制送醫，男子也不清楚為何會闖入鐵軌，後續警方處理。

嘉義縣警察局民雄分局大林分駐所上午9時左右，接到台鐵大林站通報，有一名男子突然情緒失控闖入鐵軌往南奔跑，並大聲咆哮，惟恐發生意外，大林分駐所長曾博聖、員警沈均達，以及消防人員陸續到場，與這名男子展開追逐，過程一度壓制這名男子，因男子力氣大，又被掙脫。

後來，鐵路警察嘉義分駐所長李盈樺與2名鐵路員警趕到，也加入追逐行列，一列區間車因而暫時停駛，最後在大林站南下數百公尺處，一行人才將男子制伏。

李盈樺告訴中央社記者，因這名男子情緒仍相當激動，數度想掙脫，眾人才將男子控制在長背板上，並一起抬長背板步行200多公尺至安全處所，避免影響列車安全行駛，隨即由救護車強制送醫治療。

李盈樺指出，這名男子不聽勸導在鐵道上奔跑相當驚險，還好控制得宜，沒有發生危險，過程中，列車都放慢速度經過。

李盈樺表示，這名男子有在服用精神方面的藥物，男子在大林站原本購買往北的車票，後來不知何故，從月台闖入鐵軌咆哮、情緒失控，男子被送醫時，也不清楚為何會闖入鐵軌。（編輯：陳仁華）1110915