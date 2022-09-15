媳虐死97歲公公遭判5年 更審：辨識能力降獲減刑

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（中央社記者劉世怡台北15日電）戚姓女子涉以沖冷水等方式虐待97歲公公致死，一審無罪，二審重判遭撤銷後，高院更一審今天認定案發時，她病症急性發作，辨識能力降低而減刑，依傷害致死罪判刑5年，可上訴。

台灣高等法院更一審指出，精神鑑定結果戚女於本案行為時，處於精神病症狀及躁症症狀急性發作狀態，行為時明顯受到影響，但並非全然無辨識能力，辨識行為違法能力顯著減低，依法減輕其刑。

高院更一審指出，一審原判決依先前未完足的精神鑑定報告，又佐以戚女案發行為「後」情形，認定她「行為時」達到「因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」，適用刑法第 19條第1項不罰的規定，諭知無罪不當，檢察官上訴有理由。

更一審審酌，審酌戚女未念及被害人年邁，為她丈夫的養父，有養育恩情，嫌惡被害人無積蓄卻需僱工看護，因病症發作，情緒失控而犯案，導致被害人死亡，實有不該，兼衡她的智識程度、家庭生活狀況，以及犯後態度等，依傷害致死罪，判刑5年，全案可上訴。

全案緣於，士林地檢署起訴戚女不滿公公把丈夫當搖錢樹，民國107年12月間，連2天將公公拖進浴室，以沖冷水、噴殺蟲劑、擺放冷凍魚肉與雞肉等方式虐待。

戚女與公公激烈拉扯、推擠，導致公公跌倒撞到地磚、馬桶；戚女甚至腳踏公公胸口，導致年邁、體弱的公公死亡。

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一審士林地方法院認定戚女行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，判無罪，監護5年；案經上訴，二審台灣高等法院認為她有殺人不確定故意，依殺人罪改判15年；最高法院撤銷二審判決並發回，由台灣高等法院更一審審理。

高院更一審期間，戚女在丈夫及母親等人陪同下出庭，她說，對於事發經過，大部分都忘記了，對於犯下傷害致死罪，她坦承；對於二審認定為殺人罪，她不認罪。（編輯：方沛清）1110915