更多編輯台推薦新聞：
金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱
娛樂

金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

遭資遣教師硬闖校園122次 士檢起訴侵入建築物罪

2022/9/15 15:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北15日電）林姓男子曾任北市某私立高中教師，因不滿遭校方資遣，自110年3月至111年1月間，涉嫌侵入校園共122次。士林地檢署日前偵結，依無故侵入他人建築物等罪嫌起訴林男。

起訴書指出，林姓男子於民國73年起受聘為台北市某私立高中教師，107年9月遭校方資遣；但林男仍每天進入校園干擾其他教師及學生，遭校方提起訴訟，台北地方法院108年間判決雙方僱傭關係不存在確定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林姓男子涉嫌自110年3月至111年1月間，不顧校方警衛阻攔或趁警衛不在時闖入校園，次數高達122次，進而到教務處手舉抗議校方違法的看板，多次遭校方人員要求離開卻滯留校園。

林姓男子到案後行使緘默權，檢察官認為，林姓男子已非教職員，必須在大門警衛室換證取得校方同意後才能進入校園，122次進入校園行為涉犯無故侵入他人建築物罪嫌，依法提起公訴。（編輯：方沛清）1110915

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族