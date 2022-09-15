遭資遣教師硬闖校園122次 士檢起訴侵入建築物罪

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（中央社記者蕭博文台北15日電）林姓男子曾任北市某私立高中教師，因不滿遭校方資遣，自110年3月至111年1月間，涉嫌侵入校園共122次。士林地檢署日前偵結，依無故侵入他人建築物等罪嫌起訴林男。

起訴書指出，林姓男子於民國73年起受聘為台北市某私立高中教師，107年9月遭校方資遣；但林男仍每天進入校園干擾其他教師及學生，遭校方提起訴訟，台北地方法院108年間判決雙方僱傭關係不存在確定。

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林姓男子涉嫌自110年3月至111年1月間，不顧校方警衛阻攔或趁警衛不在時闖入校園，次數高達122次，進而到教務處手舉抗議校方違法的看板，多次遭校方人員要求離開卻滯留校園。

林姓男子到案後行使緘默權，檢察官認為，林姓男子已非教職員，必須在大門警衛室換證取得校方同意後才能進入校園，122次進入校園行為涉犯無故侵入他人建築物罪嫌，依法提起公訴。（編輯：方沛清）1110915