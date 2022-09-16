業者疑賣逾期食品竄改有效期限 宜檢偵辦

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭檢方今天表示，轄內某家公司疑似販售逾期食品及竄改食品有效期限標示，銷售對象包括飯店、餐廳，經擴大偵辦後，林姓負責人等4人依刑法詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦。

宜蘭地方檢察署發布新聞稿指出，檢警日前獲報，轄內某家公司疑似販售逾期食品及竄改食品有效期限標示，銷售對象包括飯店、餐廳及不特定民眾。經承辦檢察官指揮偵辦後，昨天持宜蘭地院核發的搜索票，前往這家公司的營業處所與倉庫搜索，扣得交易明細及相關帳冊等證物，並通知林姓負責人等4人到案說明，釐清案情。

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檢方表示，經檢察官訊問後，認為被告林姓負責人等4人都涉犯刑法詐欺、偽造文書等罪嫌。其中，林姓負責人犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據及勾串共犯之虞，認有羈押必要，向法院聲請羈押並禁止接見通信，其餘3名被告分別給以交保及限制住居。

法院認為林姓負責人雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知新台幣100萬元交保，檢察官將依法抗告。（編輯：唐聲揚）1110916