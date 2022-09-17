雲林婦人鬧區駕車恍神 連撞7機車1外送員受傷

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一名62歲陳姓婦人17日下午駕駛自小客車，行經雲林縣斗六市中山路往市區方向時，疑因精神不濟，不慎往路旁停放機車處行駛，當場撞上一名欲下車送餐的外送員，且波及6輛停放機車。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月17日

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（中央社記者黃國芳雲林縣17日電）雲林縣陳姓婦人今天下午駕車行駛中山路時，疑因精神不濟，突然衝向停放機車處，撞擊一名欲下車送餐的外送員張男，另波及6輛機車，巨大撞擊聲引起附近用餐民眾注意。

雲林縣警察局斗六分局表示，斗六市中山路下午1時左右發生自小客車與普通重型機車事故，警方獲報後到場處理。

警方初步調查，62歲陳姓婦人駕駛自小客車行經中山路往市區方向時，陳婦自述當時精神不濟，不慎往路旁停放機車處行駛，撞擊機車。

警方表示，張男當場人車倒地，身體多處擦挫傷，由救護車送醫治療。陳婦無酒駕，全案由斗六分局交通小隊處理。（編輯：唐聲揚）1110917