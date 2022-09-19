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地震頻繁 陳其邁：高雄零星災損將盡速修復處理

2022/9/19 11:19
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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）近日地震頻繁，高雄市長陳其邁今天表示，高雄市跟其他縣市相比，有較多工業等管線，地震發生後，即派員巡查管線；地震也造成高雄零星災損，如部分學校外牆脫落等，將盡速修復處理。

台東17日、18日分別發生規模6.4及6.8地震，且餘震不斷，全台有感。陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，高雄跟其他縣市不同，工業集中，也有較多管線，經發局管線中心持續運作，第一時間也派員巡查管線，確保安全。

對於老舊建築，陳其邁說，市府之前已有清查，包括中都戲院、河濱商城等有傾塌危險的建築，將盡速協助居民都更或重建，市府會持續掌握並落實建物管理。

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受地震影響，高雄也有零星災損，陳其邁表示，有幾件民眾受困電梯案，沒有人員傷亡，部分學校外牆脫落，已協調教育局盡速修復；部分水管破損造成部分地區限水，協調水公司這兩天修復完成；魚塭損失也由漁會通報海洋局協助處理。

陳其邁說，高雄受影響狀況不大，但因為餘震不斷，他和副市長也都到各單位視察，並慰問相關人員，高雄市災防備援中心近日仍會持續開設，民眾有需要可以撥打1999或119，都會隨時處理。（編輯：陳仁華）1110919

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