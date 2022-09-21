屏東男疑因考試壓力大 刺傷祖父母、伯父被收押

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屏東市王姓男子不堪考試壓力大等多重因素，20日持預藏刀剪刺殺年邁祖父母及癱瘓伯父，警方獲報到場封鎖現場，把傷者送醫，並帶回王男調查，檢方複訊後向屏東地院聲請羈押獲准。（警方提供）中央社 111年9月21日

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（中央社屏東縣21日電）屏東市23歲王姓男子不堪考試壓力大等多重因素，昨天持預藏刀剪刺殺年邁祖父母及癱瘓伯父3人，致身體多處穿刺傷，檢警依殺害直系尊親屬未遂等罪嫌，向屏東地院聲請羈押獲准。

檢警調查，20日上午10時許，23歲王男趁其他家人外出工作，僅91歲祖父、83歲祖母及59歲大伯在家時，以預藏在褲袋的美工刀及剪刀，先至客廳刺殺祖母，再持刀剪到臥室刺殺在睡覺的祖父及身體癱瘓的伯父，造成3人臉部、胸、頸等身體多處穿刺傷且大量失血；祖母趁機逃出屋外報警，警方獲報立即出動快打警力馳援。

警方趕到現場，發現王男仍持美工刀呆站一旁，立刻將他逮捕帶回偵訊，並將倒臥現場的3人送醫救治，所幸治療後無生命危險。

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台灣屏東地方檢察署表示，王男長期因病所困及準備考試壓力大而深感厭世，再加上同住長者年邁多病、乏人照料等多重因素，8月初就有殺害祖父母及伯父再輕生的念頭。

屏檢指出，複訊後認為王男涉殺害直系尊親屬及三親等旁系血親家庭成員未遂罪嫌重大，所犯為10年以上重罪，並有逃亡、湮滅、勾串之虞，且其預謀犯案恐有再犯之虞，並緊急核發保護令，為確保其家庭成員生命、身體安全，經向屏東地院聲請羈押獲准。（編輯：陳清芳）1110921