台中2起砂石車翻覆意外 駕駛受傷送醫

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國道1號北上165公里處台中市神岡區路段，23日中午有砂石車側翻，且車上載運的砂石散落一地，警消獲報到場處理。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中今天中午發生2起砂石車翻覆意外，國道1號北上台中市神岡路段，與國道3號北上清水路段，有2名駕駛受傷送醫，事故造成後方多車回堵，事故原因待國道警方調查釐清。

台中市消防局今天中午12時13分獲報，國道1號北上165公里處台中市神岡區路段，有一輛砂石車側翻，車上載運的砂石散落一地，駕駛受困車內，派遣豐原、大雅分隊，出動消防車、救護車與消防人員9名前往搶救。

消防人員表示，到場時砂石車駕駛已由拖吊車業者協助脫困，傷者年約60歲男性，全身多處擦傷、意識清楚，送往衛福部豐原醫院治療。

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國道警方初步調查，翻覆的砂石車疑因左後車輪爆胎後，車輛失控側翻於內、中線車道，車道開放外側路肩車道，案發後車輛回堵約5公里，事故原因仍待進一步調查。

另外，台中市消防局今天上午11時40分也獲報，國道3號北上170公里處台中市清水區路段，有一輛砂石車撞內側護欄翻覆，消防局獲報到場時，車內駕駛已由一輛民營救護車送醫，事故原因由警方調查釐清。（編輯：郭諭儒）1110923