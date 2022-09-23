彰化莿仔埤圳男童溺斃 農水署：有護欄且標示禁入

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）男童在彰化莿仔埤圳溺斃，民眾質疑因開閘門致使男童被水沖走；農水署彰化管理處解釋，為搜尋失蹤男子關八堡一圳水門致致使莿仔埤圳水位上升，但圳溝設有護欄和標誌禁止禁入。

彰化縣溪州鄉溺水意外，就讀國小2年級的男童昨天下課後前往溪州鄉莿仔埤圳戲水，家人發現男童失蹤通報警消協尋，消防隊員今天凌晨在下游1處水閘門找到男童遺體。

由於昨天下午3時多46歲男子掉入二水鄉八堡圳後失蹤，有民眾質疑消防單位為搜尋失蹤男子，要求水利單位「打開」水閘門，造成莿仔埤圳水位上升，沖走正在玩水的男童，造成溺斃意外。至於落水男子的遺體昨天稍晚在落水處下游10多公里的員林大排尋獲。

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農田水利署彰化管理處副處長徐瑞旻今天接受媒體聯訪說明，彰化縣內灌溉系統分八堡一圳、八堡二圳及莿仔埤圳。昨天灌溉區剛好輪到八堡一圳，在接到消防局通知為搜尋落水男子，於是「關閉」八堡一圳閘門，灌溉水源因此流向八堡二圳、莿仔埤圳。

徐瑞旻說，昨天下午3時46分關閉閘門後，約30分鐘至1小時後，八堡二圳、莿仔埤圳水位上升；男童戲水的圳溝深約3公尺，沿線設有護欄及警告標誌提醒為危險水域，提醒民眾不要進入圳溝玩水，以免發生意外。（編輯：孫承武）1110923