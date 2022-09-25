宜蘭清水地熱溪水暴漲 17車43人受困安全無虞

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宜蘭縣大同鄉清水地熱附近溪水暴漲，17車43人25日上午受困在對岸沙洲，經消防聯繫後得知目前安全無虞，且食物與水充足，暫時不須救援，一行人將撤離至後方山區紮營。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月25日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）宜蘭連日降雨，使得大同鄉清水地熱旁溪水暴漲，17車43人上午受困對岸沙洲，經消防聯繫得知安全無虞，但一輛休旅車遭溪水沖到溪床，幸車上無人，一行人將撤離至後方山區紮營。





宜蘭縣消防局上午8時44分獲報，疑有人車受困清水地熱對岸沙洲，立即出動第1大隊、特搜大隊、大同分隊人車前往救援，經消防以大聲公與對岸民眾聯繫取得手機號碼通話後，得知共有17輛車43人紮營，目前安全無虞，且食物與水充足，打算待溪水退去後撤離，不須消防救援。



其中，有輛紅色休旅車停放在岸邊，上午約11時遭溪水沖到溪床上，所幸車內無人，駕駛已由友人載至安全處會合，受困人員決定撤離，驅車前往後方山區紮營。



此外，消防抵達現場後，發現另一河岸疑有民眾受困在岸邊，經詢問得知共10車23人在此紮營，所幸安全無虞，且食物與水充足，正由搜救人員協助徒步上岸。（編輯：李亨山）1110925