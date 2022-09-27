高雄烏龜深夜迷途爬行 員警拯救避免遭路殺

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高雄一隻烏龜日前深夜在楠梓區路中爬行，巡邏員警擔心會有機車沒注意而輾壓到烏龜，隨即停車救烏龜，並先帶回所內安置。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄一隻烏龜日前深夜在楠梓區路中爬行，巡邏員警看到後，擔心烏龜被「路殺」，先將烏龜帶回派出所安置餵食，並通知動保處檢查，以及委託動保機構帶回擇日放生。

高雄市警察局楠梓分局今天發新聞稿表示，楠梓分局加昌派出所所長涂明宗25日凌晨1時許帶班巡邏時，行經後昌新路58巷右昌森林公園旁，驚見一隻約籃球大的烏龜在路中爬行。

由於當時燈光昏暗又位處公園旁巷內，員警擔心會有機車沒注意而輾壓到烏龜，隨即停車救烏龜，不過接近烏龜時，烏龜疑似受到驚嚇，躲在路旁停放的汽車後不願出來，員警花一番工夫將烏龜誘出，並帶回所內安置，給予飲水與潔淨蔬菜等食物。

警方表示，經研判，烏龜是兩棲生存的中華草龜，成龜可長大約身長30公分，為國內最為廣泛飼養的品種之一，以一般植物、蝦和小魚為食。

此次迷途的烏龜，疑似是從右昌森林公園內水池爬出，因為爬離公園範圍，找不到回家的路，幸好遇到眼尖的巡邏員警經過而被拯救，也沒有造成騎士受傷。

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警方帶回烏龜後，也通知動保處派員檢視龜體並無受傷，由動保機構委託人員帶回後，擇日於適當處所放生。

楠梓分局表示，雖警察機關不再接受拾得物為活體動物，民眾如拾得動物、寵物等活體應送交當地主管機關予以安置、招領，但如果在路上發現動物有影響交通或造成危險等情事，仍可通報110，警方會派員查看並轉報相關機構，防事故或危害發生。（編輯：張芷瑄）1110927