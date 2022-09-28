竹市南寮槍擊案偵破 6人宜蘭落網主嫌遭聲押

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新竹市南寮地區上月發生槍擊案，竹市警方成立專案小組偵辦，循線過濾監視器畫面鎖定嫌犯行蹤，27日在宜蘭地區逮捕宋姓主嫌等6人，並起出手槍與子彈。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月28日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市南寮地區上月發生槍擊案，竹市警方成立專案小組偵辦，循線過濾監視器畫面鎖定嫌犯行蹤，昨天在宜蘭地區逮捕宋姓主嫌等6人，並起出手槍與子彈。宋姓主嫌遭聲請羈押。

新竹市一名戴姓男子今年8月30日上午在家門口遭一名蒙面男子連開10槍，戴男身中8槍送醫，無生命危險。槍手行凶後駕車逃逸，車子棄置桃園市偏僻道路，並潑汽油將車燒燬，警方追查發現，這輛作案車輛是層層轉手的權利車。

新竹市警察局第一分局提供新聞稿表示，槍擊案發生後，立即成立專案小組並報請新竹地檢署指揮偵辦，會同桃園市政府警察局、宜蘭縣政府警察局、刑事警察局偵一大隊及新竹市警察局刑警大隊共同偵辦。

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新竹市警一分局指出，經過濾新竹、桃園及宜蘭逾千支監視器及清查相關事證，昨天前往宜蘭拘提宋姓主嫌及涉嫌藏匿接應犯嫌等6人，並起出制式手槍1把及子彈7顆。

警方表示，宋男有槍砲、強盜前科，警詢問時宋男否認犯行，全案移送偵辦。承辦檢察官複訊後，認宋姓主嫌犯罪嫌疑重大，且有逃亡及串證之虞，已向新竹地方法院聲請羈押。後續仍持續追查、釐清犯案動機以及是否有其他共犯。（編輯：戴光育）1110928