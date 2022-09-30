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毒品前科男拒檢撞傷婦 警朝後輪開4槍逮人

2022/9/30 22:20（9/30 22:36 更新）
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有毒品前科的47歲陳姓男子30日晚間在淡水街頭拒絕警方攔查，還企圖衝撞員警，過程中撞倒一名62歲無辜婦人，警方朝陳男車輛後輪方向開4槍追捕逮人，車尾處彈孔清晰可見。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
有毒品前科的47歲陳姓男子30日晚間在淡水街頭拒絕警方攔查，還企圖衝撞員警，過程中撞倒一名62歲無辜婦人，警方朝陳男車輛後輪方向開4槍追捕逮人，車尾處彈孔清晰可見。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
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（中央社記者高華謙新北30日電）有毒品前科的47歲陳姓男子今天在新北市淡水區拒絕警方攔查，還企圖衝撞員警，過程中撞倒62歲婦人，警方立刻朝車後輪開4槍，最後圍捕成功，將男子移送偵辦。

新北市政府警察局淡水分局表示，中山路派出所所長許家源與另名員警晚間8時許執行巡邏勤務時，在中正路129巷內發現一輛銀色轎車，車內男子眼神飄浮，警方隨即上前盤查。

員警發現陳男有毒品前科，是台北市列管強制採尿毒品調驗人口，因此馬上示意他下車受檢，不料陳男立刻倒車，企圖衝撞執勤員警，還撞倒巷口檳榔攤62歲鄭女。

許家源見狀立刻朝車後輪開4槍，並通報圍捕，不過陳男仍開車逃逸，警方最後在淡水區中正東路40號前攔下陳男，車上沒查到違禁品。

鄭姓婦人左腳踝擦挫傷，送往淡水馬偕醫院治療。警方依妨害公務、公共危險罪嫌將陳男移送地檢署偵辦。（編輯：唐聲揚）1110930

47歲陳姓男子有毒品前科，30日開車在新北市淡水區拒絕警方攔查，後開車撞倒另名婦人，警方朝其車後輪開4槍，但陳男仍開車逃逸，警方最後在淡水區中正東路上成功攔截逮人，訊後依法將人移送偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
47歲陳姓男子有毒品前科，30日開車在新北市淡水區拒絕警方攔查，後開車撞倒另名婦人，警方朝其車後輪開4槍，但陳男仍開車逃逸，警方最後在淡水區中正東路上成功攔截逮人，訊後依法將人移送偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
47歲陳姓男子有毒品前科，30日開車在新北市淡水區拒絕警方攔查，後開車撞倒另名婦人，警方朝其車後輪開4槍，但陳男仍開車逃逸，警方最後在淡水區中正東路上成功攔截逮人，訊後依法將人移送偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
47歲陳姓男子有毒品前科，30日開車在新北市淡水區拒絕警方攔查，後開車撞倒另名婦人，警方朝其車後輪開4槍，但陳男仍開車逃逸，警方最後在淡水區中正東路上成功攔截逮人，訊後依法將人移送偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日
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