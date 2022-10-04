疑不滿被說壞話持刀殺人 男子更一審判刑14年

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（中央社記者蕭博文台北4日電）新北周姓男子懷疑某橡膠膠公司徐姓負責人說他壞話，當街持刀刺死徐男。一審判周男13年，二審改判14年；案經最高法院發回，高院更一審今天仍依殺人罪判處周男14年徒刑。

歷審判決指出，周姓男子於新北市某塑膠工廠工作，徐姓被害人則是附近橡膠公司負責人，由於地點接近，兩人曾打過招呼，但並不認識彼此。

周男懷疑徐男說他壞話，民國109年11月16日下午前往公司埋伏，見徐男下班準備騎機車離開時，上前毆打徐男臉部3拳，接著自機車置物箱拿出刀子朝徐男肚子猛刺4刀。

徐男當場倒臥血泊，經送醫急救宣告不治。周男行凶後，騎機車到新北巿新莊警分局偵查隊自首。

一審新北地方法院認為，周男與被害人並不認識，只因懷疑對方說他壞話就殺人，且未取得被害人家屬諒解，審酌周男符合自首要件等情狀，依殺人罪判刑13年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審考量，周男當街犯案，殺人力道猛烈，嚴重影響社會治安，且無具體賠償，雖符合自首要件，但一審對此高度暴力行為僅量處有期徒刑13年難認適當，因此改判14年。

檢察官不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審認定自首並予以減輕其刑的認定過於空泛，調查未盡及判決理由不備，撤銷二審判決發回高院更審。

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高院更一審認為，案發後有民眾報案，但報案內容是指可能發生車禍意外，周男主動向警方陳明殺人犯行並交出作案用的削肉刀，已節省訴訟資源，且無證據顯示周男是出於不真誠的動機而自首，因此得適用自首規定予以減輕其刑。

更一審審酌，周男嚴重影響社會治安，且案發迄今近2年仍未積極與被害人家屬尋求和解，一審量刑過輕，今天改判刑14年。可上訴。（編輯：張銘坤）1111004