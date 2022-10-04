歡慶雙十國慶 總統府周邊將兩階段交管

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）為配合雙十國慶日活動，台北市警察局交通警察大隊今天表示，針對「國慶大會」活動將於9、10日進行兩階段交通管制，範圍包括總統府周邊凱達格蘭大道和中山南路等區域。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為配合國慶日各項慶祝活動需要，將於會場周邊區域及道路實施交通管制。

首先，針對10日「國慶大會」部分，將分兩階段管制。第1階段為9日晚間10時至10日下午1時（視狀況提前或延後）進行人、車管制。

交管範圍為桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱道（均含）以北等所圍區域。

另，第2階段管制時間為10日凌晨0時至下午1時（視狀況提前或延後），管車、不管人（第1階段管制區域維持人、車管制）。

管制區域為中華路（不含）、博愛路（含）以東；秀山街、永綏街、襄陽路、徐州路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；林森南路、杭州南路（均不含）、羅斯福路（含）以西；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等所圍區域。

交通警察大隊提醒，管制區域外擴大交通疏導範圍，包括東至金山南路，西至西寧南、北路，南至和平東、西路（延伸至羅斯福路、辛亥路口），北至市民大道（以上均含道路）。

交管疏導措施部分，交通警察大隊指出，彈性管制點有9處，分別為忠孝西路與公園路口、忠孝西路與中山南路口、忠孝東路與林森南路口、市民大道與重慶北路口、市民大道與承德路口、市民大道與中山北路口，視狀況管制車輛往南行駛。另重慶南路與忠孝西路彈性管制車輛往南行駛，管制期間將彈性開放機車行駛忠孝西路（往東），當日視狀況調整。

此外，杭州南路與仁愛路口、杭州南路與愛國東路口，視狀況管制車輛往西行駛；重慶南路、和平西路口，視狀況管制車輛往北行駛；以上各彈性管制點，實施時仍視車流狀況開放公車通行。

交通警察大隊說，有3處管制點於10日上午7時開始管制，包括信義路、杭州南路口，管制、禁止逆向公車專用道公車往西行駛；羅斯福路、杭州南路口，管制車輛往北行駛，指揮疏導改道杭州南路北行；館前路、襄陽路口，管制車輛往西行駛，指揮改道館前路北行。

針對10日下午5時至晚間7時舉辦的「國慶酒會」活動，交通警察大隊指出，當天下午3時30分至晚間8時（視狀況提前或延後）進行管車不管人（車輛憑證入場），區域包括重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域。

此外，於管制時間內行經相關路段各路線公車將配合改道行駛；管制區內汽、機車停車格位將「禁止停車」；台北捷運公司自9日晚間10時起至10日晚間8時止，將關閉捷運台大醫院站1號兩側出口及4號出口往228和平公園方向鐵門。（編輯：張銘坤）1111004