在台日推投資方案吸金2億餘元 主嫌判10年定讞

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（中央社記者蕭博文台北7日電）以男子廖泰宇為首的吸金集團推出「凱莉星球」、「以太世界」投資方案在台灣及日本吸金，更一審認定廖泰宇吸金新台幣2億餘元，判刑10年。案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

全案起於，曾因馬勝吸金案遭判刑的廖泰宇（自稱廖偉辰、Star老師），於民國106年、107年推出「凱莉星球」、「以太世界」投資方案，年報酬率可達約671%，並招募洪姓牧師、陳姓友人等人在台灣及日本吸金。

一審台北地方法院依銀行法的非法經營銀行業務罪，判處廖泰宇有期徒刑10年8月；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定廖泰宇為本案在台主導者，考量廖泰宇坦承在台吸金犯行，否認參與日本吸金等情，且對金流不肯吐實的犯後態度，改判12年。

案經最高法院發回，高院更一審認定，廖泰宇在台灣及日本總計對外吸金新台幣2億2126萬餘元、21萬9000美元及2700萬日圓，因吸金規模與一審認定不同，撤銷改判，依銀行法判處廖泰宇有期徒刑10年。

此外，更一審認為，洪姓牧師未善盡傳道之職，利用教會辦公室招攬投資，但參與程度與金額均低於廖泰宇，並已賠償投資人損失，判刑2年，緩刑5年，須支付30萬元給公庫，及提供200小時義務勞務、接受6場法治教育；另一名陳姓被告則判刑2年。

廖泰宇等被告提起上訴，最高法院認為，更一審判決並無違誤，日前駁回上訴定讞。（編輯：李錫璋）1111007