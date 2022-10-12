瑞芳貂山古道車輛墜谷 5人受困獲救僅輕傷

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新北市瑞芳區貂山古道12日發生車輛墜落30公尺深山谷意外，2男3女一度受困，搜救人員到場先以破壞器材陸續將受困者救出，所幸5人皆僅輕傷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月12日

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（中央社記者王朝鈺新北12日電）蕭姓男子今天中午開車行經新北市瑞芳區貂山古道，轉彎時不慎墜落深度30公尺山谷，2男3女受困車內，所幸僅受輕傷，至於車輛墜谷原因仍有待調查。

新北市消防局中午12時15分獲報，102縣道左轉樹美景觀台，約在貂山古道土地公廟前方轉彎處，有車輛墜落約30公尺山谷，年約30歲共2男3女受困車內，立即出動瑞芳、九份、秀峰、雙溪、貢寮分隊、金山中隊及第6大隊，共16車52人前往救援。

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搜救人員中午12時43分發現車輛墜落點，隨即下到山谷搶救，先以破壞器材陸續將受困人員救出後，再透過繩索協助其中4名傷者自行攀爬至道路。

另一名女子因腳部受傷，搜救人員將女子固定在軟式擔架後，以繩索等救助器材運至道路。所幸5人皆意識清楚，分別送往基隆長庚醫院及衛生福利部基隆醫院治療，至於事故發生原因，仍有待警方調查後才能釐清。（編輯：李錫璋）1111012