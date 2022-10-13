詐騙恆述法師300萬元 女信徒被判刑2年

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（中央社記者林長順台北13日電）恆述法師指控江姓女信徒以籌錢繳遺產稅為由，求她以個人名義向地下錢莊借貸300萬元轉交江女後，江女未償還本金及利息。台北地方法院今天依詐欺罪判處江女2年徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，江女因積欠龐大債務，於民國107年間以公公過世需要繳納遺產稅為由，向恆述法師借款，並保證等到丈夫繼承遺產，願捐獻7800萬元給恆述法師弘法，並開立面額7800萬元的本票。

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恆述法師向江女表示並無錢可借，在江女懇求下，輾轉為江女介紹地下錢莊；但地下錢莊認為江女財務狀況不佳而不願借款，江女又央求恆述法師以本人名義向錢莊借款，並保證會支付本金及利息。

檢方指出，恆述法師以本人名義開立支票給錢莊，借得共300萬元交給江女，但江女事後分文未償，導致恆述法師四處借款還給錢莊利息、本金，因而背負債務。台北地檢署今年5月間依詐欺取財罪嫌起訴江女。（編輯：戴光育）1111013