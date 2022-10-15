國3北上關西段9車追撞5人受傷 疑未保持車距釀禍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）國道3號北向82.2公里處新竹關西段今天發生9車追撞事故，國道警方表示，疑因未保持安全距離而發生追撞，共有5人受輕傷無大礙。相關肇事責任釐清中。

國道公路警察局第六公路警察大隊發布新聞稿指出，今天上午11時36分許接獲通報，國道3號北向82.2公里處（新竹關西段）有事故。獲報後立即派遣所屬巡邏車前往處理，同時在事故上游CMS電子看板以字幕提醒用路人注意事故與車況。

警方指出，經查年約40多歲楊姓男子開轎車，行駛內側車道時，疑因未保持安全距離追撞同車道的轎車，導致後方的7輛車子碰撞肇事。

警方表示，這次事故共造成5名乘客輕傷，在駕駛人部分皆無酒駕，後續將依規定調查處理。

警方指出，高速公路事故最常見的肇事因素，是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。（編輯：戴光育）1111015