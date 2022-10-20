北市內湖1國小生墜樓 校方啟動調查釐清原因

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市內湖區某國小一名男童今天上午墜樓，校方表示，男童腳部骨折，目前意識清楚，仍在加護病房觀察治療；教育局表示，學校已對相關學生進行安心輔導，將啟動調查釐清原因。

台北市內湖區某國小一名男童今天上午墜樓，校方接受媒體電訪表示，事發當下趕緊打119送醫，男童目前意識清楚，仍在加護病房觀察、接受檢查和治療，雖然腳部骨折但沒有生命危險，身體狀況還算穩定。

校方指出，已對目睹這起事件的學生啟動入班安心輔導，由於這名男童在校學習表現都正常，事發原因要等到男童比較恢復後才能進一步了解，到底是意外還是其他原因。

台北市教育局說明，學校知道有學生墜樓時，師長及健康中心護士立及到場協助，並通報119送醫急救，同時聯繫家長，依規定完成校安通報。

教育局表示，接獲校方通知後，已指派督學及學安室人員到校瞭解情況，請學校持續留意這名男童的診療結果及身心狀態、提供必要協助，並安排同仁前往關懷、處理後續事宜。

教育局指出，學校將組成調查小組，針對事發狀況與經過啟動調查，後續依調查結果進行檢討，並持續督請各校加強學生的生命、安全教育觀念，避免此類事件再度發生。（編輯：李錫璋）1111020