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竹縣男子駕車撞進超商喪命 女客人遭波及全身傷

2022/10/21 15:42（10/21 15:51 更新）
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新竹縣消防局指出，20日晚間獲報在竹東鎮北興路一段的超商發生車禍，現場有一輛轎車損毀嚴重，駕駛受困車中，搶救後送醫仍傷重不治。肇事原因仍有待警方釐清。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月21日
新竹縣消防局指出，20日晚間獲報在竹東鎮北興路一段的超商發生車禍，現場有一輛轎車損毀嚴重，駕駛受困車中，搶救後送醫仍傷重不治。肇事原因仍有待警方釐清。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣一名年約50多歲男子昨晚駕車行經竹東鎮北興路一段某超商時，轎車撞進超商。新竹縣消防局今天表示，轎車駕駛傷重送醫不治，超商內一名女客人遭波及，全身有多處擦傷。

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新竹縣消防局提供新聞資料指出，昨天晚上11時35分許接獲通報，指稱位於竹東鎮北興路一段某超商發生車禍。獲報後，立即派遣人力前往搶救，現場有一輛轎車，車體損毀嚴重，駕駛受困車中，經搶救送醫，駕駛傷重不治。

消防局表示，這輛轎車衝入超商內，一名年約25歲女性消費者遭波及，她全身有多處擦傷、意識清楚，她送醫後無大礙。至於轎車駕駛是否有酒駕情形，或因車速過快導致轎車失控等，待警方釐清。（編輯：戴光育）1111021

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