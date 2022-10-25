移民署終止外來人口自動延期停留 限11月底前離境

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）配合國內鬆綁邊境及檢疫措施，內政部移民署今天宣布，民國109年3月下旬前入境且尚未逾期停留的外來人口，將終止其在台停留期限且不再自動延期，寬限至今年11月底前離境。

移民署今天發布新聞稿表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，過去2年多來針對109年3月21日（含）以前入國（境）的合法外來人口，逐月予以自動延長停留期限30日，共計協助42萬餘人次，使其在疫情嚴峻期間得以安心在台生活。

但考量國際間已逐漸恢復正常運作，台灣邊境也穩健逐步開放，移民署說，配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策和邊境鬆綁，將停止自動延長停留期限措施。

移民署宣布，針對109年3月21日（含）以前入國（境）且目前尚未逾期停留的外國人、中港澳人士及台灣地區無戶籍國民，於今年10月5日自動延長其在台停留期限30日後，將不再予以自動延期，並寬限至今年11月30日前離境。

同時，未來不再給予自動延長停留期限，請上述人士於屆期前離境，但為讓外來人口安排離境規劃及行程，將給予一段寬限期，自動延長停留期限措施適用對象的停留期限於今年11月30日前到期者，請於今年11月30日前離境。

另外，停留期限於今年12月1日（含）後者，請於自動延期後的合法停留期限屆滿日前離境。

移民署提醒，外來人口若不確定停留期限，可於出境前先至移民署各直轄市、縣（市）服務站確認。

除此之外，外來人口若有因疾病或懷胎，出國有生命危險之虞、遭遇天災或其他不可避免的事變等情況時，可以檢附相關佐證資料向移民署各直轄市、縣（市）服務站申請延長在台停留期間。（編輯：李錫璋）1111025