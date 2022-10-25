殺妻塞桶藏屍案2幼女求情 二審輕判男子12年

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桃園吳姓男子捏妻口鼻致窒息亡、對折裝進水桶藏屍，一審判處無期徒刑。二審考量吳男有自首，已與岳父和解以及2名幼女當庭求情等，依殺人罪改輕判12年。中央社記者劉世怡攝 111年10月25日

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（中央社記者劉世怡台北25日電）桃園吳姓男子疑妻子外遇，捏妻口鼻致窒息亡、對折裝進水桶藏屍，一審判處無期徒刑。二審考量吳男有自首，已與岳父和解以及2名幼女當庭求情等，依殺人罪改輕判12年。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，吳姓男子於去年11月29 日晚間，在桃園住處趁妻子謝女熟睡時，查看她手機臉書（Facebook）通訊軟體，發現她與其他男性朋友對話，妻子隔天（去年11月30日）上午10時許，以LINE留言辱罵吳男查看她的手機，並否認感情不忠。

判決指出，吳男讀取訊息後深感委屈憤怒，從工作地點請假返回住處，當面質問妻子，經妻子回應後，吳男難以壓抑怒火，出拳毆打女方頭部臉部等，女方也出手防衛還擊，但因雙方體型、力氣相差懸殊，女方被擊倒仰躺，吳男摀住女方嘴巴並捏住鼻子，使女方窒息至呼吸衰竭死亡。

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判決指出，吳男見妻子已無呼吸後，為與兩名幼女相處並安排後續照顧，謀定要自首後，先將屍體置入大型橘色水桶放在陽台，再前往桃園老家與女兒相聚後，在去年12月1日向警方自首。

二審合議庭指出，吳男確實有殺人故意，並非單純阻止 女方說話而動手，考量吳男所為，已使岳父承受椎心之痛，兩名幼女也失去母親疼愛，審酌吳男符合自首規定，且於二審期間，已與岳父成立和解，獲得原諒，並向合議庭表示請從輕量刑，以及兩名幼女也當庭表示，請求輕判等，因此改判吳男12年。可上訴。（編輯：張銘坤）1111025